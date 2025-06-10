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    «ПСЖ» может отказаться от покупки Забарного

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    Переход защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ» оказался под вопросом. Как сообщает The Telegraph, потенциальная сделка осложнилась финансовыми обязательствами английского клуба перед киевским «Динамо».

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    Согласно условиям предыдущего трансфера, «Борнмут» обязан перечислить украинцам 20% от возможной суммы продажи. Чтобы компенсировать потери, клуб повысил стоимость Забарного на аналогичный процент. Однако в «ПСЖ» сочли такую наценку необоснованной и приостановили переговоры.

    Дополнительным фактором риска стал уход из «Борнмута» центрального защитника Дина Хёйсена, а также возможный трансфер флангового защитника Милоша Керкеза. В этих условиях руководство английского клуба не горит желанием отпускать ещё одного ключевого игрока обороны.

    У 22-летнего Забарного контракт с «Борнмутом» действует до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 40 млн евро.

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