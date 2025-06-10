Арутюнянц и Рыскин сохранят свои должности в «Ростове»

Арташес Арутюнянц Фото: globallookpress.com
Несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о масштабных изменениях в структуре клуба, действующее руководство продолжит работу. Арутюнянц и Рыскин останутся ответственными за спортивное развитие команды и кадровую политику.
Ранее Рыскин сам подтверждал возможность ухода, однако на текущий момент отставка не рассматривается.
По итогам прошедшего сезона РПЛ «Ростов» занял восьмую строчку, завершив чемпионат с 39 очками после 30 матчей. В Кубке России клуб дошел до финала, где уступил ЦСКА.