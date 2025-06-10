Кривцов может перебраться в европейский клуб

Центральный полузащитник «Краснодара»может продолжить карьеру в итальянской Серии А или испанской Примере.

«К Никите есть интерес от "Лацио", еще за ним следят другие итальянские клубы и команды Ла Лиги. В ближайшее время я поеду на встречу с этим командами и мы все обсудим. Но на данный момент есть только интерес.

Хочется обсудить этот вопрос прежде всего с "Краснодаром". Кривцов — молодой футболист, быстрый и техничный, является воспитанником клуба. Будем разговаривать и рассматривать варианты», — сказал агент игрока Младен Гргич Sport24.

Сейчас Кривцову 22 года, за «Краснодар» он выступает с 2021 года, перейдя из «Томи». В этом сезоне на его счету 6 голов и два ассиста в 38 проведенных встречах.