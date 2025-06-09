ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций
    Все новости спорта

    Игорь Осинькин проанализировал свою работу в «Крыльях Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал завершение своего пятилетнего периода в клубе. Ранее самарская команда сообщила об увольнении специалиста.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Пять лет в "Крыльях" — это хороший срок. Мы понимаем, что у возможностей есть предел. Думаю, мы проделали достойную работу, исходя из тех условий, в которых находились. Особенно запомнился яркий первый сезон в ФНЛ. В РПЛ мы отыграли четыре достаточно стабильных сезона.

    Многие футболисты, прошедшие через нашу команду, выросли и перешли на новый уровень. Была игра, было качество. В целом можно сказать, что это была хорошая работа», — заявил Осинькин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее СМИ писали, что Осинькин может возглавить ЦСКА вместо Марко Николича.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли Казахстан Северную Македонию?
  • Казахстан — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Итальянцы уничтожат своего соперника?
  • Италия — Молдова. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бельгийцы испытают трудности с Уэльсом?!
  • Бельгия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 4.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эстония — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры