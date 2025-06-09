Игорь Осинькин проанализировал свою работу в «Крыльях Советов»

Экс-наставникпрокомментировал завершение своего пятилетнего периода в клубе. Ранее самарская команда сообщила об увольнении специалиста.

«Пять лет в "Крыльях" — это хороший срок. Мы понимаем, что у возможностей есть предел. Думаю, мы проделали достойную работу, исходя из тех условий, в которых находились. Особенно запомнился яркий первый сезон в ФНЛ. В РПЛ мы отыграли четыре достаточно стабильных сезона.

Многие футболисты, прошедшие через нашу команду, выросли и перешли на новый уровень. Была игра, было качество. В целом можно сказать, что это была хорошая работа», — заявил Осинькин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее СМИ писали, что Осинькин может возглавить ЦСКА вместо Марко Николича.