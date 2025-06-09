Головин рассказал о работе с Анри в «Монако»

Российский полузащитниквысказался о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды

Напомним, что Головин работал с Анри в «Монако» в период с октября 2018-го года по января 2019-го.

«Анри был недоволен определёнными техническими элементами, которые я исполнял на тренировках? Не только мной, но и многими другими игроками. Привычка, наверное, от футзала, обрабатывать мяч стопой, под подошву. Часто так делал, и Тьерри сказал: "Ещё раз так остановишь мяч — выгоню с тренировки". Он запрещал так останавливать.

Почему? Ничего не объяснил, просто вышел на негативные эмоции, уже начал кричать. Но это не только в мою сторону, тот же Тилеманс так делал.

Он показывал, как нужно? Когда Анри играл, он часто обрабатывал мяч под стопу. Не понимаю, почему он не разрешал так делать игрокам. Почему он запрещал? Наверное, так ты замедляешь атаку», — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».