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    Головин рассказал о работе с Анри в «Монако»

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    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Тьерри Анри.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    Напомним, что Головин работал с Анри в «Монако» в период с октября 2018-го года по января 2019-го.

    «Анри был недоволен определёнными техническими элементами, которые я исполнял на тренировках? Не только мной, но и многими другими игроками. Привычка, наверное, от футзала, обрабатывать мяч стопой, под подошву. Часто так делал, и Тьерри сказал: "Ещё раз так остановишь мяч — выгоню с тренировки". Он запрещал так останавливать.

    Почему? Ничего не объяснил, просто вышел на негативные эмоции, уже начал кричать. Но это не только в мою сторону, тот же Тилеманс так делал.

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    • Он показывал, как нужно? Когда Анри играл, он часто обрабатывал мяч под стопу. Не понимаю, почему он не разрешал так делать игрокам. Почему он запрещал? Наверное, так ты замедляешь атаку», — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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