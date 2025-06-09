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    Гладышев: Плохо оценю сезон для «Динамо»

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    Футболист «Динамо» Ярослав Гладышев подвел итоги сезона. Игрок отметил, что его радует личный прогресс.

    Ярослав Гладышев
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    Ярослав Гладышев

    «Плохо оценю сезон, мы не выполнили задачу, которая перед нами была поставлена. А в индивидуальном плане хороший, нормальный сезон. Можно сказать, что спрогрессировал.

    За счет чего объясняю прогресс в своей игре? Преимущественно благодаря работе. У нас в команде много людей вылетали с травмами, на меня больше рассчитывали, получал больше игрового времени. Отсюда и голевые действия. Конечно, с каждым матчем уверенность в себе росла, где-то был лидером. Надо было это делать, потому что Костик Тюкавин сломался, без него нужно как-то забивать, побеждать в матчах. В целом был готов больше брать на себя.

    Травма Тюкавина ощутимо повлияла, если честно. До зимы у него было семь голов, у меня три. Потом уже я забил семь за весну, а если бы в это время еще и Костя играл, свои пять-семь он бы забил, было бы намного легче», — цитирует Гладышева «Матч ТВ».

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