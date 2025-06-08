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    Мелехин рассказал о сбывшейся мечте

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Нигерии
    Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал об исполнении своей мечты.

    Виктор Мелехин
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    Виктор Мелехин

    «Какие впечатления от дебюта? Доволен. Это была моя мечта. Думаю, команда провела хороший матч с Нигерией. Его можно занести в актив. Жаль, что не получилось выиграть. Но я думаю, мы смотрелись неплохо.

    Каково это снова выйти под началом Валерия Карпина? Все нормально. Долго работали с Валерием Георгиевичем. Потом он ушел. Сейчас снова вместе», — сказал Мелехин «СЭ».

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    • 21-летний Мелехин является воспитанником «Ростова», всего в этом сезоне сыграл за команду 26 матчей и забил один мяч. Для него матч против Нигерии (1:1) стал первым в футболке национальной сборной.

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