Мелехин рассказал о сбывшейся мечте

Центральный защитник «Ростова»рассказал об исполнении своей мечты.

«Какие впечатления от дебюта? Доволен. Это была моя мечта. Думаю, команда провела хороший матч с Нигерией. Его можно занести в актив. Жаль, что не получилось выиграть. Но я думаю, мы смотрелись неплохо.

Каково это снова выйти под началом Валерия Карпина? Все нормально. Долго работали с Валерием Георгиевичем. Потом он ушел. Сейчас снова вместе», — сказал Мелехин «СЭ».

21-летний Мелехин является воспитанником «Ростова», всего в этом сезоне сыграл за команду 26 матчей и забил один мяч. Для него матч против Нигерии (1:1) стал первым в футболке национальной сборной.