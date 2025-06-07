Тренер Португалии — о Роналду перед финалом Лиги наций: Мне нравится его голод

Главный тренер сборнойвысказался о нападающем национальной командыперед финальным матчем в Лиге наций против

«Для Криштиану это уже четвёртый финал в составе сборной. Невероятный футболист, пример для каждого. Мне нравится его голод. Он выиграл уже всё, но на следующий день всегда начинает с нуля.

Для Родригу Моры, Кенды, Жоау Невеша иметь возможность работать с Криштиану и делить с ним раздевалку — это подарок», — заявил Мартинес в интервью официальному сайту УЕФА.

Сборная Португалии встретится с Испанией в рамках финала Лиги наций завтра, 8-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.