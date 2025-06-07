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    Тренер Португалии — о Роналду перед финалом Лиги наций: Мне нравится его голод

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем национальной команды Криштиану Роналду перед финальным матчем в Лиге наций против Испании.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    «Для Криштиану это уже четвёртый финал в составе сборной. Невероятный футболист, пример для каждого. Мне нравится его голод. Он выиграл уже всё, но на следующий день всегда начинает с нуля.

    Для Родригу Моры, Кенды, Жоау Невеша иметь возможность работать с Криштиану и делить с ним раздевалку — это подарок», — заявил Мартинес в интервью официальному сайту УЕФА.

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    • Сборная Португалии встретится с Испанией в рамках финала Лиги наций завтра, 8-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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