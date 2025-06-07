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    «Реал» и «Бавария» претендуют на Доннарумму

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    По данным авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма летом может покинуть французскую команду.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Переговоры о новом контракте 26-летнего вратаря с победителем ЛЧ зашли в тупик, и если в ближайшее время стороны не смогут договориться между собой, то «ПСЖ» готов отпустить Доннарумму в другой клуб.

    Окружение итальянца настаивает на зарплате в 10 млн евро в год, что категорически не устраивает парижан. За ситуацией с Доннаруммой внимательно следят мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», готовые увеличить зарплату голкиперу, а также клубы АПЛ.

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    • В «ПСЖ» 26-летний голкипер перебрался летом 2021 года из «Милана». В этом сезоне сыграл за французов 40 матчей, пропустил в них 39 мячей и при этом 12 матчей отыграл на ноль.

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