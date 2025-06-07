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    Булыкин: Карпин в «Динамо»? Нельзя сидеть на двух стульях

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    Бывший форвард сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост наставника москвичей.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Честно говоря, не знаю. "Динамо" с ним разговаривало, приняли решение, что он подходит. РФС тоже принял решение, что он может совмещать.

    Я против этого, даже в такое время, когда мы отстранены от официальных соревнований. Думаю, что тренер не должен совмещать два поста. Нигде в мире такое не практикуется, и я думаю, вряд ли это пойдёт на пользу кому‑либо.

    Надо выбрать что‑то одно. Нельзя сидеть на двух стульях или бежать за двумя зайцами», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

    Ранее была информация, что Валерий Карпин близок к тому, чтобы в ближайшее время возглавить «Динамо».

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