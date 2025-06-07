Булыкин: Карпин в «Динамо»? Нельзя сидеть на двух стульях

Бывший форвард сборной России и московского «Динамо»высказался о возможном назначениина пост наставника москвичей.

«Честно говоря, не знаю. "Динамо" с ним разговаривало, приняли решение, что он подходит. РФС тоже принял решение, что он может совмещать.

Я против этого, даже в такое время, когда мы отстранены от официальных соревнований. Думаю, что тренер не должен совмещать два поста. Нигде в мире такое не практикуется, и я думаю, вряд ли это пойдёт на пользу кому‑либо.

Надо выбрать что‑то одно. Нельзя сидеть на двух стульях или бежать за двумя зайцами», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Ранее была информация, что Валерий Карпин близок к тому, чтобы в ближайшее время возглавить «Динамо».