Винисиус отреагировал на дебют Анчелотти в сборной Бразилии

Форвард сборной Бразилиивысказался о первом матчево главе национальной команды.

Ранее в рамках квалификации ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Эквадором (0:0).

«Очень рад, что Анчелотти здесь, с нами. Всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с которым я когда-либо работал. Но, конечно, у него не было времени показать себя или свой план игры.

Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно завершить отборочные матчи.

Матч с Парагваем? Играть дома всегда хорошо. Мы давно не играли в Сан-Паулу. Я рад играть там, надеюсь, мы победим», — цитирует Винисиуса Globo.