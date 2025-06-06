Мостовой — о матче Россия — Нигерия: Товарняки без борьбы и накала уже надоели

Экс-футболист сборнойподелился мнением о ничьей национальной команды в товарищеском матче против(1:1).

«Прогнозировал, что будет ничья или победа сборной России. Шесть-семь основных игроков сборной Нигерии не приехали. Это хорошая сборная, но они играли "на шаляй-валяй".

Но чего-то спортивного из этого матча всё равно не вынести. Если честно, у меня уже усталость от этих игр. Во втором тайме смотреть было неинтересно. Товарняки без борьбы и накала уже надоели», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча сборная России прервала победную серию, которая насчитывала уже 8 встреч подряд. К тому же, национальная команда впервые пропустила с 2023-го года.