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    Мостовой — о матче Россия — Нигерия: Товарняки без борьбы и накала уже надоели

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Нигерии
    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ничьей национальной команды в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

    Фрагмент матча Россия — Нигерия
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    Фрагмент матча Россия — Нигерия

    «Прогнозировал, что будет ничья или победа сборной России. Шесть-семь основных игроков сборной Нигерии не приехали. Это хорошая сборная, но они играли "на шаляй-валяй".

    Но чего-то спортивного из этого матча всё равно не вынести. Если честно, у меня уже усталость от этих игр. Во втором тайме смотреть было неинтересно. Товарняки без борьбы и накала уже надоели», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • После этого матча сборная России прервала победную серию, которая насчитывала уже 8 встреч подряд. К тому же, национальная команда впервые пропустила с 2023-го года.

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