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    Источник: «Челси» готов сделать предложение по полузащитнику «Барселоны» Лопесу

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    Лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Барселоны» Фермину Лопесу.

    Фермин Лопес
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    Фермин Лопес

    Как сообщает Sport.es, английский клуб готов предложить за футболиста около 75 миллионов евро. Однако «Барселона» занимает жесткую позицию и не намерена расставаться с Лопесом, даже если «Челси» предложит 100 млн евро.

    Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку подчеркнули, что Фермин — ключевой игрок в долгосрочной стратегии команды.

    Лопес — воспитанник академии «Барселоны», в минувшем сезоне он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

    Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет около 50 млн евро.

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