Источник: «Челси» готов сделать предложение по полузащитнику «Барселоны» Лопесу

Лондонскийпроявляет серьезный интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику

Как сообщает Sport.es, английский клуб готов предложить за футболиста около 75 миллионов евро. Однако «Барселона» занимает жесткую позицию и не намерена расставаться с Лопесом, даже если «Челси» предложит 100 млн евро.

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку подчеркнули, что Фермин — ключевой игрок в долгосрочной стратегии команды.

Лопес — воспитанник академии «Барселоны», в минувшем сезоне он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет около 50 млн евро.