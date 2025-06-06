Стало известно имя сменщика Гасперини в «Аталанте»

Новым главным тренеромможет стать хорват Иван Юрич, сообщает Николо Скира в своей соцсети.

По информации источника, Юрич подпишет контракт с клубом из Бергамо до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Его заработная плата составит 2 млн евро в год.

В минувшем сезоне 49-летний специалист в период с сентября по ноябрь 2024 года возглавлял «Рому», откудабыл отправлен в отставку. После неудачи в столице Италии, Юрич возглавил «Саутгемптон», который он тренировалс декабря 2024 года по апрель 2025 года. При нем английская команда провела 16 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 13 поражений и вылетела в Чемпионшип.