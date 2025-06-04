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    Агент Рахмановича: Амар хочет остаться в «Крыльях Советов»

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    Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича Срджан Еремич высказался о будущем боснийского хавбека.

    Амар Рахманович
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    Амар Рахманович

    «Разговоры с руководством "Крыльев Советов" были, но пока ничего не ясно. Они должны сначала определиться с новым главным тренером, а потом будут общаться с игроками. Сам Амар хочет остаться в клубе. Но если не получится договориться, то будем искать другие варианты. Трансферное окно только открылось», — приводит слова Еремича «Спорт-Экспресс».

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    За самарцев 31-летний Рахманович играет с сентября 2022 года, его контракт истекает в июне 2025 года. Сейчас игрок оценивается в 2 млн евро.

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