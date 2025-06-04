Дешам — о сборной Испании: Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом

Главный тренер сборнойответил на вопрос о позициина поле в матче 1/2 финала Лиги наций против сборной

«Я уже сказал, Килиан будет играть в центре. Это результат долгих размышлений. В идеале нужно быть достаточно надёжными в обороне, но это не всё. Играть только в обороне бессмысленно. Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом.

Мы можем начать с одного варианта (построения), закончить другим. Как и в каждом матче, это борьба за власть. Главная цель — уметь создавать проблемы сопернику», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что матч полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией состоится завтра, 5-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.