ПерерывГермания — ПортугалияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуГермания — Португалия. Онлайн, прямая трансляция
  • 17:05
    • Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 19:22
    • Синнер легко обыграл Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:00
    • Тороп продлил контракт с ЦСКА
  • 22:46
    • Сперцян и Луис Энрике возглавили список самых дорогих игроков РПЛ
    Все новости спорта

    Дешам — о сборной Испании: Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Испании Футбол Испании
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о позиции Килиана Мбаппе на поле в матче 1/2 финала Лиги наций против сборной Испании.

    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции

    «Я уже сказал, Килиан будет играть в центре. Это результат долгих размышлений. В идеале нужно быть достаточно надёжными в обороне, но это не всё. Играть только в обороне бессмысленно. Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом.

    Мы можем начать с одного варианта (построения), закончить другим. Как и в каждом матче, это борьба за власть. Главная цель — уметь создавать проблемы сопернику», — приводит слова Дешама RMC Sport.

  • Гид по Клубному чемпионату мира-2025: кто есть кто
  • В США соберется очень разношерстный состав участников
  • Вчера

    • Напомним, что матч полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией состоится завтра, 5-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сохранит ли Кыргызстан шансы попасть в ЧМ-2026?
  • КНДР — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КНДР — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жакмо — Томова
  • Теннис
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Буассон — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алжир — Руанда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры