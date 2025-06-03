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    Нико Уильямс ведет переговоры о продлении контракта с «Атлетиком»

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    Полузащитник Нико Уильямс собирается продлить контракт с «Атлетиком» из Бильбао и сейчас ведет с клубом активные переговоры.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    По данным известного журналиста Бена Джейкобса, чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании хочет получать € 10 млн в год, а клуб настаивает на увеличении клаусулы, которая сейчас составляет € 58 млн.

    Нынешнее соглашение 22-летнего Уильямса действует до лета 2027 года, а рыночная цена составляет € 70 млн. Известно, что интерес к баску проявляли «Барселона», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне Нико Уильямс сыграл за «Атлетик» 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. По итогам этого сезона баски завоевали право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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