Нико Уильямс ведет переговоры о продлении контракта с «Атлетиком»

Полузащитниксобирается продлить контракт си сейчас ведет с клубом активные переговоры.

По данным известного журналиста Бена Джейкобса, чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании хочет получать € 10 млн в год, а клуб настаивает на увеличении клаусулы, которая сейчас составляет € 58 млн.

Нынешнее соглашение 22-летнего Уильямса действует до лета 2027 года, а рыночная цена составляет € 70 млн. Известно, что интерес к баску проявляли «Барселона», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне Нико Уильямс сыграл за «Атлетик» 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. По итогам этого сезона баски завоевали право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.