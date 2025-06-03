Индзаги попрощался с болельщиками «Интера»

Бывший главный тренернаписал письмо болельщикам миланского клуба.

«Дорогая семья "нерадзурри"

Настало моё время попрощаться с этим клубом после четырёхлетнего пути, в течение которого я сделал всё, что мог. Каждый день я посвящал свои мысли "Интеру". Футболисты, руководители и каждый сотрудник клуба ответили мне профессионализмом и страстью.

Шесть завоёванных трофеев, включая скудетто Второй звезды, а также выступления в Лиге чемпионов УЕФА 2023 года и минувшего сезона являются наглядным доказательством того, насколько моя работа была поддержана общими намерениями с моим штабом и всеми, кто причастен к "Интеру".

Я благодарю акционеров за доверие, которое никогда не заканчивалось, а также президента и его сотрудников за ежедневную помощь и общение. Думаю, справедливо в такой трудный день, как сегодня, подчеркнуть эту благодарность, в том числе за разговор, который завершился совсем недавно. Мы были откровенны и вместе решили закончить это великолепное путешествие.

Последнее слово я хочу посвятить миллионам болельщиков "нерадзурри", которые мотивировали меня, плакали и страдали в трудные времена, смеялись и праздновали шесть триумфов, которые мы пережили вместе. Я никогда вас не забуду. Вперёд, "Интер"!» — написал Индзаги.

Ранее стало известно, что Индзаги покинул «Интер».

Напомним, что миланская команда проиграл ПСЖ (0:5) в финале Лиги чемпионов. Под руководством Индзаги «Интер» заняла 2-е место в прошедшем сезоне Серии А с 81-м очком в активе.