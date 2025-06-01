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    Макаллиистер: Мне нравится то, как я провел прошлый сезон

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    Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер подвел итог сезона АПЛ.

    Алексис Макаллистер
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    Алексис Макаллистер

    «Честно говоря, мне нравится то, как я провел прошлый сезон. Я бы сказал, что сейчас у меня лучший период в карьере. Получаю от этого огромное удовольствие. Прежде всего это возможно благодаря тому, что я играю за такой большой клуб, как "Ливерпуль", где я могу в полной мере показать, на что способен.

    Но я всегда говорю, что для меня важнее всего партнёры по команде. Без них я был бы никем, поскольку не являюсь индивидуалистом. Я не из тех, кто пройдёт мимо трёх-четырёх защитников и забьёт 20 голов за сезон. Я полагаюсь на свою команду, здесь я нашёл тех, кто помогает мне и в атаке, и в обороне, я очень им благодарен», — приводит слова Макаллистера клубная пресс-служба.

    Напомним, что «Ливерпуль» смог выиграть чемпионский титул по итогам сезона.

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