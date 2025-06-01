Бояринцев: Карпин может показать хороший результат в «Динамо» М

Экс-футболистподелился мнением о возможном назначениина пост главного тренера московского

«Валерий Георгиевич — достойная кандидатура. Он тренер сборной с приличным опытом работы в клубах РПЛ. При нём "Ростов" был хорошей, крепкой командой-середняком, которая могла дать бой любому лидеру. Также когда-то он выигрывал серебро со "Спартаком".

Возможно, в "Динамо" уровень игроков будет выше, чем в "Ростове". Так что Карпин может показать хороший результат: у него есть для этого определённый опыт. Понятно, что в "Динамо" перед ним будут стоять какие-то задачи. Иначе какой смысл его приглашать?» — сказал Бояринцев Чемпионату.

Карпин является главным тренером сборной России. Если в РФС разрешат совмещать пост в национальной команде с работой в «Динамо», то специалист возглавит «бело-голубых».