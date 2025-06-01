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    Бояринцев: Карпин может показать хороший результат в «Динамо» М

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    Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Валерий Георгиевич — достойная кандидатура. Он тренер сборной с приличным опытом работы в клубах РПЛ. При нём "Ростов" был хорошей, крепкой командой-середняком, которая могла дать бой любому лидеру. Также когда-то он выигрывал серебро со "Спартаком".

    Возможно, в "Динамо" уровень игроков будет выше, чем в "Ростове". Так что Карпин может показать хороший результат: у него есть для этого определённый опыт. Понятно, что в "Динамо" перед ним будут стоять какие-то задачи. Иначе какой смысл его приглашать?» — сказал Бояринцев Чемпионату.

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    • Карпин является главным тренером сборной России. Если в РФС разрешат совмещать пост в национальной команде с работой в «Динамо», то специалист возглавит «бело-голубых».

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