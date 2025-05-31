1-й таймПари НН — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ахмат» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция ответного стыкового матча РПЛ «Ахмат» — «Урал»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Первая лига Урал
    Вся лентаСамое главное
    Хуан Боселли«Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция Лечи Садулаев«Ахмат» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция Луис ЭнрикеАрхитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы
  • 16:32
    • Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера «Аталанты»
  • 13:40
    • Мирра Андреева уверенно вышла в 1/8 финала РГ-2025
    Все новости спорта
    Лечи Садулаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лечи Садулаев
    В первом матче между «Ахматом» и «Уралом» успех праздновали екатеринбуржцы на своем поле. Противостояние между командами теперь продолжится в Грозном. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ахмат»

    Грозненцы завершили сезон в РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице с 25 очками при 4 победах, 13 ничьих и 13 поражениях. Разница мячей отрицательная — 27 забитых и 48 пропущенных.

    «Ахмат» не может победить в семи матчах подряд, в последний раз грозненцы выигрывали у «Ростова» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

    После отставки Сергея Ташуева с поста главного тренера команды, игроками сегодня будет руковоить Федор Щербаченко.

    «Урал»

    Команда из Екатеринбурга завершила сезон в ФНЛ на 4-й строчке, заработав 59 очков при 16 победах, 11 ничьих и 6 поражениях. Разница мячей — 50:38.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Шмели» могут вернуться в РПЛ спустя год после вылета, когда команда попала в зону «стыков» по итогам сезона-2023/2024, заняв 13-е место. Тогда команда из Екатеринбурга уступила по итогам двухматчевого противостояния тольяттинскому «Акрону».

    Личные встречи

    В первом матче между командами успех праздновали екатеринбуржцы, которые одержали волевую победу над грозненцами со счетом 2:1.

    В последних десяти встречах на счету команды из Грозного 6 побед, «Урал» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» с коэффициентом 2.00.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  7.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пирамидс — Мамелоди Сандаунс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Картахена — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры