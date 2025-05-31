«Ахмат» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция

В первом матче между «Ахматом» и «Уралом» успех праздновали екатеринбуржцы на своем поле. Противостояние между командами теперь продолжится в Грозном. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ахмат»

Грозненцы завершили сезон в РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице с 25 очками при 4 победах, 13 ничьих и 13 поражениях. Разница мячей отрицательная — 27 забитых и 48 пропущенных.

«Ахмат» не может победить в семи матчах подряд, в последний раз грозненцы выигрывали у «Ростова» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

После отставки Сергея Ташуева с поста главного тренера команды, игроками сегодня будет руковоить Федор Щербаченко.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга завершила сезон в ФНЛ на 4-й строчке, заработав 59 очков при 16 победах, 11 ничьих и 6 поражениях. Разница мячей — 50:38.

«Шмели» могут вернуться в РПЛ спустя год после вылета, когда команда попала в зону «стыков» по итогам сезона-2023/2024, заняв 13-е место. Тогда команда из Екатеринбурга уступила по итогам двухматчевого противостояния тольяттинскому «Акрону».

Личные встречи

В первом матче между командами успех праздновали екатеринбуржцы, которые одержали волевую победу над грозненцами со счетом 2:1.

В последних десяти встречах на счету команды из Грозного 6 побед, «Урал» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.