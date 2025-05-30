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    «Валенсия» назначила нового генерального директора

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    Испанская «Валенсия» на своем официальном сайте сообщила о назначении на пост генерального директора Рона Гурли.

    Рон Гурли
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    Рон Гурли

    «Это важный стратегический шаг в миссии клуба по возвращению в высший дивизион европейского футбола под руководством Киата Лима», — говорится в пресс-релизе.

    Гурли известен по работе на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Рединге», «Вест Бромвиче» и «Аль-Ахли».

    Он отлично знаком с нынешним главным тренером «летучих мышей» Карлосом Корбераном, которого лично приглашал в английский «ВБА».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне «Валенсия» стала 12-й в таблице Примеры.

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