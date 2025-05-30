«Валенсия» назначила нового генерального директора

Испанскаяна своем официальном сайте сообщила о назначении на пост генерального директора

«Это важный стратегический шаг в миссии клуба по возвращению в высший дивизион европейского футбола под руководством Киата Лима», — говорится в пресс-релизе.

Гурли известен по работе на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Рединге», «Вест Бромвиче» и «Аль-Ахли».

Он отлично знаком с нынешним главным тренером «летучих мышей» Карлосом Корбераном, которого лично приглашал в английский «ВБА».

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне «Валенсия» стала 12-й в таблице Примеры.