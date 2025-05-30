«Манчестер Юнайтед» выиграл у сборной Гонконга в товарищеском матче

одержал победу над сборнойв товарищеском матче со счетом 3:1.

Голы за английский клуб забили Чидози Оби, отличившийся дважды после передач Мануэля Угарте и Мэйсона Маунта, а также Эйден Хевен, которому ассистировал Амад Диалло. У сборной Гонконга мяч забил Жуниньо.

В сезоне 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и занял 15-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Под руководством Рубена Аморима команда завершила сезон поражением в финале Лиги Европы, уступив «Тоттенхэму» со счетом 0:1.