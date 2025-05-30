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    Агент Квеквескири — об интересе «Оренбурга»: Любые переговоры любят тишину

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    Агент бывшего полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири Дмитрий Кигинько высказался о будущем хавбека.

    Ираклий Квеквескири
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    Ираклий Квеквескири

    «По Ираклию не готов комментировать. Это будет его решение — как он посчитает нужным, так и будет. Любые переговоры любят тишину. Когда "Оренбург" или другая команда что‑то объявит, тогда можно считать, что всё получилось. Пока рано писать или говорить об этом. Это всё немножко слухи. Но всё может быть по итогу — может, и Оренбург», — цитирует Кигинько «Матч ТВ».

    35-летний хавбек выступает за «Факел» с 2022 года. В этом сезоне Квеквескири сыграл в РПЛ 24 матча. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Оренбурга».

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