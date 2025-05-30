Корниленко: Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали

Бывший нападающийсчитает, что Валерий Карпин заслужил приглашение в московское

«Своей работой в "Ростове" Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали, мы надеемся, что "Динамо" будет бороться за что‑то. Мы видели, как он развивался в "Ростове". Были разные периоды. Даже после ухода Карпина команда продолжает играть здорово, развиваются молодые футболисты. Карпин, конечно, заслужил новый вызов», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Перед началом весенней части сезона Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», сосредоточившись на работе в сборной России.