Ташуев — об отставке из «Ахмата»: Решил встряхнуть команду перед завершающим матчем

назвал причину своего ухода из грозненского «Ахмата» после первого стыкового матча с «Уралом», где его команда уступила в гостях со счетом 1:2.

«Есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба — решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Последнее время химия испортилась... Вначале была шикарная, после сборов тоже. Мы шли и никого не боялись, показывали очень качественный футбол.

"Ахмат" на седьмом месте по ожидаемым очкам! Но в последнее время что-то случилось. Анализ большой, но озвучивать не буду. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону — оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу. Это нормально.

В прошлом году также поступил Гончаренко в "Урале", но это не помогло клубу. Чем отличается ваша ситуация?

Там была вторая игра выездная, а здесь — домашняя. Это большая разница. Не бывает двух одинаковых ситуаций. Время покажет. К тому же моя отставка произошла не из-за одного конкретного матча. Как я уже сказал, в последнее время было что-то не то. Сначала даже спрашивал у некоторых ребят: "Почему так? Я же чувствую, что что-то изменилось", — сказал Ташуев "СЭ".

Прогнозы и ставки на футбол

Ответный стыковой матч между "Ахматом" и "Уралом" пройдет 31 мая в Грозном в 19:30 (мск).