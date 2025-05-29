Невилл ждет чемпионство «Арсенала» в следующем сезоне АПЛ

Экс-защитникподелился ожиданиями от игрыв следующем сезоне АПЛ.

«Если честно, я не думаю, что нужно давать Микелю Артете совет. Он умный парень, он хороший тренер, он построил хорошую команду. Они просто не взяли планку.

Мы не можем сидеть здесь через год, говоря в очередном интервью о команде, которая снова почти выиграла. Мы должны говорить о команде, которая победила. Если вы футбольный клуб "Арсенал", вы должны побеждать. Я, как игрок, который выиграл много трофеев, не говорю, что каждая команда должна побеждать, но, если "Арсенал" или "Ливерпуль", вы должны выигрывать трофеи. Если вы "Манчестер Юнайтед", вы должны выигрывать трофеи.

Таковы ожидания, они никогда не исчезнут. Все, что меньше этого, не должно считаться достижением целей. Так что через год "Арсенал" должен оказаться на пьедестале с медалью на шее, продолжая бороться за титул Премьер-лиги.

Если они выиграют Кубок Англии, еврокубок или Кубок английской лиги, они должны все еще близко к тому месту, где будут победители чемпионата. Или, что предпочтительнее, стать победителями лиги. Это тот трофей, который вам нужен», — цитирует Невилла Goal.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на втором месте в турнирной таблице АПЛ.