ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • 17:27
    • Синнер обыграл Гаске во втором круге «Ролан Гаррос», 38-летний Гаске закончил карьеру
    Все новости спорта

    Невилл ждет чемпионство «Арсенала» в следующем сезоне АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от игры «Арсенала» в следующем сезоне АПЛ.

    Гари Невилл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гари Невилл

    «Если честно, я не думаю, что нужно давать Микелю Артете совет. Он умный парень, он хороший тренер, он построил хорошую команду. Они просто не взяли планку.

    Мы не можем сидеть здесь через год, говоря в очередном интервью о команде, которая снова почти выиграла. Мы должны говорить о команде, которая победила. Если вы футбольный клуб "Арсенал", вы должны побеждать. Я, как игрок, который выиграл много трофеев, не говорю, что каждая команда должна побеждать, но, если "Арсенал" или "Ливерпуль", вы должны выигрывать трофеи. Если вы "Манчестер Юнайтед", вы должны выигрывать трофеи.

    Таковы ожидания, они никогда не исчезнут. Все, что меньше этого, не должно считаться достижением целей. Так что через год "Арсенал" должен оказаться на пьедестале с медалью на шее, продолжая бороться за титул Премьер-лиги.

    Если они выиграют Кубок Англии, еврокубок или Кубок английской лиги, они должны все еще близко к тому месту, где будут победители чемпионата. Или, что предпочтительнее, стать победителями лиги. Это тот трофей, который вам нужен», — цитирует Невилла Goal.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на втором месте в турнирной таблице АПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Антальяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касымпаша — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры