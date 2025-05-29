Экс-тренер «Локомотива»: Продление контракта с Галактионовым — верное решение

Бывший главный тренерпрокомментировал решение московского клуба продлить контракт с

«В любом случае сейчас не нужно шарахаться, и это хорошее решение. Галактионов нормально работает, идет процесс становления молодежи. Ему нужно дать шанс, так что все нормально. Здесь все логично», — цитирует Эштрекова сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко подтвердил, что Михаил Галактионов продолжит работу в клубе на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

В минувшем сезоне московский клуб занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах чемпионата.