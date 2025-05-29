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    Источник: «Манчестер Юнайтед» готов обменять Рашфорда на игрока «Барселоны»

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    «Барселона» активно рассматривает возможность подписания контракта с 27-летним нападающим Маркусом Рашфордом.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    По информации El Nacional, «МЮ» оценивает игрока примерно в 50 млн евро, однако готов отпустить его бесплатно при условии, что в сделку будет включён один из игроков «Барселоны» — защитник Рональд Араухо или полузащитник Фермин Лопес.

    Рональд Араухо связан с «Барселоной» контрактом до лета 2031 года, а Фермин Лопес — до июня 2029 года. Несмотря на нестабильную игру Араухо в текущем сезоне, в «Манчестер Юнайтед» видят в нём потенциал для укрепления обороны.

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