Источник: «Манчестер Юнайтед» готов обменять Рашфорда на игрока «Барселоны»

активно рассматривает возможность подписания контракта с 27-летним нападающим

По информации El Nacional, «МЮ» оценивает игрока примерно в 50 млн евро, однако готов отпустить его бесплатно при условии, что в сделку будет включён один из игроков «Барселоны» — защитник Рональд Араухо или полузащитник Фермин Лопес.

Рональд Араухо связан с «Барселоной» контрактом до лета 2031 года, а Фермин Лопес — до июня 2029 года. Несмотря на нестабильную игру Араухо в текущем сезоне, в «Манчестер Юнайтед» видят в нём потенциал для укрепления обороны.