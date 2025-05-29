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    Аршавин: Меня разочаровал уровень МЛС

    Футбол MLS Атланта Юнайтед Интер Майами
    Бывший капитан сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями от матчей американской МЛС вживую.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Как вам уровень MLS со стадиона? Честно, меня разочаровал уровень MLS. Мы смотрели игры "Интер Майами" и "Атланты". Я не знаю, на каких они местах, но это был футбол невысокого уровня», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

    Аршавин недавно рассказал, что был в США и посетил игры местной футбольной лиги.

    Напомним, в составе «Атланты» играет российский полузащитник Алексей Миранчук, который в этом сезоне сыграл 14 матчей, отметился 4 забитыми голами и сделал 4 ассиста. За «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Жорди Альба, Карлос Бускетс.

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