Sky Italia: «Лацио» хочет вернуть Сарри

желает вернутьв качестве главного тренера команды, сообщает Sky Italia.

По информации источника, римский клуб настаивает на возвращении Сарри и уже сделал предложение своему бывшему тренеру в размере 2,8 млн евро за сезон до 2027 года. Утверждается, что переговоры между двумя сторонами активно ведутся и «Лацио» настаивает на завершении сделки.

Также сообщается, что «бьянкочелести» желают расстаться с нынешним наставником команды Марко Барони после того, как клуб не попал в еврокубки по итогам Серии А, заняв 7-е место в чемпионате страны.

66-летний специалист возглавлял «орлов» с 2021 по 2024 год и с тех пор остается без работы. 12 марта 2024 года итальянец покинул пост главного тренера клуба после четырех поражений подряд.