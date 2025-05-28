Булыкин: Не удивило, что «Локомотив» оставил Галактионова

Бывший футболистпрокомментировал решение клуба оставитьв должности главного тренера команды.

«Галактионов остается в "Локомотиве"? Не удивлен, что "Локомотив решил оставить Галактионова. Руководители решили дать ему еще один шанс и посмотреть, как он будет выполнять задачи, которые перед ним поставят в следующем сезоне. В минувшем сезоне, думаю, особых задач не было, потому что перед его началом была большая встряска: сменились футболисты, появилось много молодежи. Как показало время, это правильная тактика и стратегия.

Будет ли 'Локомотив' биться за место в тройке? Как минимум будут стараться попасть в пятерку, а как максимум — войти в призеры и завоевать Кубок России", — приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

"Локомотив" занял 6-е место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025, набрав 53 очка.