Тен Хаг отреагировал на свое назначение в «Байер»

Новый наставник «Байера»прокомментировал свое назначение. Специалист заявил, какая цель стоит перед клубом.

«Леверкузенский "Байер" — один из лучших клубов Германии и входит в расширенную европейскую элиту. Клуб предлагает отличные условия, а разговоры с руководством меня действительно поразили. Я прибыл в Леверкузен, чтобы подтвердить выросшие за последние годы амбиции.

Задача — построить что-то новое в период перемен и сформировать амбициозную команду», — отметил специалист в комментариях, опубликованных на официальном сайте немецкого клуба.

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Последним местом работы Тен Хага был «Манчестер Юнайтед».