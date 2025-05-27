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    Тен Хаг отреагировал на свое назначение в «Байер»

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    Новый наставник «Байера» Эрик тен Хаг прокомментировал свое назначение. Специалист заявил, какая цель стоит перед клубом.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Леверкузенский "Байер" — один из лучших клубов Германии и входит в расширенную европейскую элиту. Клуб предлагает отличные условия, а разговоры с руководством меня действительно поразили. Я прибыл в Леверкузен, чтобы подтвердить выросшие за последние годы амбиции.

    Задача — построить что-то новое в период перемен и сформировать амбициозную команду», — отметил специалист в комментариях, опубликованных на официальном сайте немецкого клуба.

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    Последним местом работы Тен Хага был «Манчестер Юнайтед».

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