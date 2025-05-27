Талалаев: Мусаев, который пришел после Азербайджана, — это другой Мусаев

Главный тренервысказался о чемпионстве

«Давайте начнем с того, что поздравим "Краснодар". Эта история должна была закончиться именно так. Поздравим Сергея Николаевича Галицкого, поздравим Хашига, весь клуб. То, что они делают для футбола, для города, для региона, — это феноменально.

Мусаев, который пришел после Азербайджана, — это другой Мусаев. Это видно и по его поведению, и по его общению, и по его пресс-конференциям. Он уже заматерел, именно по-тренерски», — отметил Талалаев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Напомним, что «Краснодар» на одно очко опередил «Зенит» и стал чемпионом России.