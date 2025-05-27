Семин: В лице Мусаева мы приобрели хорошего российского тренера

Бывший главный тренервысоко оценил работу

«Я всегда говорил, что Мурад Мусаев хороший начинающий тренер, который прошел свою академию и знает и принципы, которые заложены в клубе, и пожелания, которые продвигает Сергей Галицкий. Он многое знает, а сейчас сделал большой шаг вперед. Он сумел стать чемпионом России в такой гонке с "Зенитом", ЦСКА, "Спартаком", "Динамо", "Локомотивом", а это говорит о том, что он обладает большими знаниями.

При этом он очень трудолюбивый человек, а трудолюбивые люди всегда достигают успехов. Я думаю, что в его лице мы приобрели хорошего российского тренера, который будет и выдерживать конкуренцию, и воспитывать новых игроков», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

«Краснодар» по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала за 30 туров 67 очков, обогнав «Зенит» (66) на 1 балл.