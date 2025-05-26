Салах: Я мог уехать в Саудовскую Аравию

Форвард «Ливерпуля»признался, что всерьез рассматривал вариант с переездом в Саудовскую Аравию до того, как продлил соглашение с английским клубом.

В апреле 32-летний египтянин подписал новый контракт с мерсисайдцами сроком на два года.

«Считал, что переход в чемпионат Саудовской Аравии — это хорошая возможность. Если бы я не остался в "Ливерпуле", вполне мог бы туда уехать.

Мы провели серьёзные переговоры, и мои отношения с представителями клубов оттуда остаются хорошими. Что касается "Реала" и "Барселоны" — с ними я не общался», — приводит слова Салаха Daily Mail.

В сезоне-2024/25 Салах стал одним из лидеров «Ливерпуля», записав на свой счет 34 гола и 23 ассиста.