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    Салах: Я мог уехать в Саудовскую Аравию

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что всерьез рассматривал вариант с переездом в Саудовскую Аравию до того, как продлил соглашение с английским клубом.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    В апреле 32-летний египтянин подписал новый контракт с мерсисайдцами сроком на два года.

    «Считал, что переход в чемпионат Саудовской Аравии — это хорошая возможность. Если бы я не остался в "Ливерпуле", вполне мог бы туда уехать.

    Мы провели серьёзные переговоры, и мои отношения с представителями клубов оттуда остаются хорошими. Что касается "Реала" и "Барселоны" — с ними я не общался», — приводит слова Салаха Daily Mail.

    В сезоне-2024/25 Салах стал одним из лидеров «Ливерпуля», записав на свой счет 34 гола и 23 ассиста.

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