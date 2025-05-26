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    Хуммельс — о завершении карьеры: Счастлив и одновременно опечален

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    Знаменитый немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс поделился своими эмоциями после заключительного матча в своей карьере.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «Я не знаю, что чувствовать. Я счастлив, опечален, полон эмоций. Я доволен тем, что нам все равно удалось выйти в Лигу Европы, хотя мы были близки к попаданию в Лигу чемпионов. Я счастлив, что вышел на поле боя и внес свой вклад в общее дело. Возможно, это лучший финал, которого мы могли добиться в этом сезоне после такого трудного старта», — цитирует DAZN Хуммельса.

    36-летний футболист появился на поле на 90-й минуте в матче против «Ромы» (2:0). Ранее он объявил, что повесит бутсы на гвоздь летом этого года. Всего за «Рому» Хуммельс провел в этом сезоне 20 матчей и забил один мяч.

    Календарь и таблица Серии А

    Хуммельс пять раз становился чемпионом Германии, три раза побеждал в Кубке Германии. Играя за «Баварию», защитник два раза выходил в финал ЛЧ. В составе национальной сборной он в 2014 году стал чемпионом мира. Всего в составе сборной Германии провел 78 матчей и забил 5 мячей.

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