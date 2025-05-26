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    Источник: Кунья стал игроком «Манчестер Юнайтед»

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    По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья скоро станет игроком «Манчестер Юнайтед».

    Матеус Кунья
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    Матеус Кунья

    25-летний футболист ранее согласовал условия личного контракта, а сейчас клубы достигли устной договоренности о трансфере. Официально о сделке может быть объявлено на этой неделе, когда будут улажены последние детали.

    Кунья подпишет с «МЮ» контракт до 2031 года, а «волки» получат за трансфер бразильца 74,4 млн евро несколькими траншами.

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  • 24/05/2025

    • В составе «Вулверхэмптона» Кунья играет с 2023 года. В этом сезоне он провел за команду 36 матчей, забил в них 17 голов и отметился 6 ассистами. На портале Transfermarkt форвард сейчас оценивается в 55 млн евро.

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