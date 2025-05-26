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    Черчесов — о чемпионстве «Краснодара»: Дальше нужно продолжать в том же духе

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионстве «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Чемпионство "Краснодара"? Я отреагировал спокойно. После прошлого сезона казалось, что нынешний может выдаться не таким удачным. Были сделаны правильные выводы, команда провела стабильный сезон.

    Они практически всё время были первыми и заслуженно стали чемпионами. Я уже поздравил и Хашига (исполнительного директора "Краснодара"), и ребят, которые играли у меня в сборной. Дальше нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Черчесова Sport24.

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    • Напомним, что в последнем туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» М со счетом 3:0 и опередил «Зенит» в таблице на 1 балл.

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