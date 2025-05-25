Аксель Витцель покинет мадридский «Атлетико» в конце сезона

Защитник «Атлетико» Аксель Витцель объявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона в статусе свободного агента.

«Эта футболка действительно прекрасна. В следующем сезоне меня здесь уже не будет, так что я оставлю ее себе, а пока буду наслаждаться последним месяцем с командой», — цитирует Витцеля Atleti Francia.

По информации журналиста Саши Тавольери, 36-летний бельгийский футболист может вернуться в «Стандард», клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Витцель провел за «Атлетико» 12 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.