Агент Джикии: Если «Спартак» изъявит желание, Георгий с удовольствием рассмотрит вариант

, агент защитника подмосковных, высказался о возможном возвращении футболиста в

«Тут надо отталкиваться от позиции клуба. Мы несколько раз встречались с Олегом Малышевым. Они этот вопрос не поднимали. Конечно, все самые яркие эпизоды карьеры Георгия связаны со "Спартаком". Он с большим уважением относится к клубу, к партнерам. Даже по истечении времени он о всех отзывается положительно. Это не наиграно, он благодарен "Спартаку". Если клуб изъявит желание, Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Джикия провел 15 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.