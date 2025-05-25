Последний матч 38-го тура испанской Примеры состоится в Бильбао, где «Атлетик» примет «Барселону». Поединок состоится на «Сан-Мамес». Начало в 22:00 мск.

Обе команды уже ни за что не ведут борьбу. «Барса» чемпион, «Атлетик» займет 4-е место по итогам сезона и будет играть в Лиге чемпионов.

Тем не менее это последний матч. «Баски» будут играть дома и постараются порадовать болельщиков хорошим результатом. Тем более на кону продление победной серии. Но «Барса» давно не давала хозяевам шансов. В этом сезоне «блауграна» дважды обыграли соперника. Отомстит ли «Атлетик»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 3.20 на «Атлетик», 2.17 на «Барселону».

Прогноз экспертов: на LiveSport рассчитывают увидеть результативный футбол.

Прогноз ИИ: победа «Барселоны» с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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