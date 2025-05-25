Аморим: Бруну Фернандеш хочет побеждать с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервысказался о возможном уходе из клуба капитана

«Для Бруну важно видеть, что мы многое меняем в клубе. Поведение, повседневная организация, темп тренировок. Если он увидит, что мы делаем это на всех уровнях, то он захочет остаться в этом клубе. Ему нравится этот клуб.

Это самое важное, а не Лига чемпионов. Он хочет побеждать с "Манчестер Юнайтед". Тренировки и поведение Бруну — на самом высоком уровне. Все находящиеся здесь должны делать так же. Он будет здесь ради этого», — приводит слова Аморима TNT Sports.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «Манчестер Юнайтед» 56 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 19 голевых передач.