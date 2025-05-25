ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
    Все новости спорта

    Аморим: Бруну Фернандеш хочет побеждать с «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о возможном уходе из клуба капитана Бруну Фернандеша.

    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед»

    «Для Бруну важно видеть, что мы многое меняем в клубе. Поведение, повседневная организация, темп тренировок. Если он увидит, что мы делаем это на всех уровнях, то он захочет остаться в этом клубе. Ему нравится этот клуб.

    Это самое важное, а не Лига чемпионов. Он хочет побеждать с "Манчестер Юнайтед". Тренировки и поведение Бруну — на самом высоком уровне. Все находящиеся здесь должны делать так же. Он будет здесь ради этого», — приводит слова Аморима TNT Sports.

  • Продажа ключевых игроков и сокращение трансферного бюджета. Что ждет «Манчестер Юнайтед» после ужасного сезона
  • Руководству «МЮ» придется искать крайних после одного из худших сезонов в истории клуба
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «Манчестер Юнайтед» 56 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 19 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария вновь разберется с США
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Атлетико» закончит сезон победой
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ливерпуль» завершит сезон уверенной победой
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Димитров
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры