«Спартак» и «Химки» огласили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Сегодня, 24 мая, на московской «Лукойл Арене» пройдет матч 30-го тура РПЛ, в которомпримет подмосковные

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Егором Егоровым. Начало — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак» (Москва): Максименко — Бабич, Дуарте, Рябчук, Хлусевич — Умяров, Барко — Маркиньос, Солари, Гарсия — Угальде.

«Химки»: Обухов — Джикия, Филин, Степанов, Голубович — Фернандес, Берковский, Вера — Корредера, Мехия — Заболотный.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» доступен по ссылке.

Перед заключительным туром «Спартак» располагается на 5-й позиции в таблице с 54 очками.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» находятся на 11-м месте, набрав 29 баллов.