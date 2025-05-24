1-й таймСпартак — ХимкиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — Химки«Спартак» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Спартак» и «Химки» огласили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Химки
    Сегодня, 24 мая, на московской «Лукойл Арене» пройдет матч 30-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет подмосковные «Химки».

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    Встречу обслужит судейская бригада во главе с Егором Егоровым. Начало — в 16:30 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Спартак» (Москва): Максименко — Бабич, Дуарте, Рябчук, Хлусевич — Умяров, Барко — Маркиньос, Солари, Гарсия — Угальде.

    «Химки»: Обухов — Джикия, Филин, Степанов, Голубович — Фернандес, Берковский, Вера — Корредера, Мехия — Заболотный.

    Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» доступен по ссылке.

    Перед заключительным туром «Спартак» располагается на 5-й позиции в таблице с 54 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» находятся на 11-м месте, набрав 29 баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Все или ничего. Чем закончится чемпионская гонка для «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Флорида» еще на шаг приблизится к финалу
  • «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Соболенко — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Меллер — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры