«Манчестер Юнайтед» нужен Меньян

проявляет интерес к вратарю, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По его информации, манкунианцы уже направили запрос о возможном трансфере французского голкипера. Интерес к Меньяну связан с вероятными кадровыми изменениями вратарской линии. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб летом могут покинуть Андре Онана и Алтай Байындыр.

В текущем сезоне Меньян провел 52 матча за «Милан» во всех турнирах, в 14 из которых оставил свои ворота «сухими».

Контракт 28-летнего стража ворот действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.