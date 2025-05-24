Гусев: Я не волшебник, чтобы сделать перестроение в обороне сразу

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о матче против(0:3).

«Не получилось более агрессивно сыграть в атаке. После гола нам пришлось раскрываться. "Краснодар" поздравляю с чемпионством.

Когда я сказал, что это другая команда — я не волшебник, чтобы сделать перестроение в обороне сразу. Марцел два года проработал — говорить, что это другая команда, нелепо и глупо. Я говорил только о перестроении в оборону. В чем прибавили? Все ребята прибавили. В плане характера, наверное. Не при мне прибавили — в прошлый раз многие неправильно поняли мой посыл. Прибавили в характере, сыгранности», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» финишировало на пятом месте в турнирной таблице.