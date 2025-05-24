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    Гусев: Я не волшебник, чтобы сделать перестроение в обороне сразу

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о матче против «Краснодара» (0:3).

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Не получилось более агрессивно сыграть в атаке. После гола нам пришлось раскрываться. "Краснодар" поздравляю с чемпионством.

    Когда я сказал, что это другая команда — я не волшебник, чтобы сделать перестроение в обороне сразу. Марцел два года проработал — говорить, что это другая команда, нелепо и глупо. Я говорил только о перестроении в оборону. В чем прибавили? Все ребята прибавили. В плане характера, наверное. Не при мне прибавили — в прошлый раз многие неправильно поняли мой посыл. Прибавили в характере, сыгранности», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

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    Напомним, что «Динамо» финишировало на пятом месте в турнирной таблице.

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