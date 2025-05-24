Головин полностью восстановился после травмы

Полузащитник «Монако»полностью восстановился после травмы. Футболист готов начать подготовку к новому сезону в полном объеме, сообщил агент игрока

Ранее стало известно, что Головин пропустит оставшуюся часть чемпионата Франции из-за повреждения приводящей мышцы.

«Саша уже находится в России, отдыхает и чувствует себя отлично. Восстановление прошло успешно. Чтобы не рисковать перед последним матчем, было принято решение не выходить на поле и сосредоточиться на полноценной подготовке к следующему сезону», — сказал Клюев ТАСС.

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В минувшем сезоне 28-летний Головин сыграл за «Монако» 29 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.