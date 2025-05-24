Дзюба — о матче с «Локомотивом»: Дома мы можем обыграть любого

Форвард «Акрона»высказался по поводу предстоящего матча 30-го тура РПЛ против своего бывшего клуба «Локомотива».

«Всегда приятно увидеться со многими ребятами, сыграть с "Локомотивом" после того, как я покинул этот клуб. Это будет интересный матч. Думаю, что его многие ждут, посмотрим, кто кого.

Мы можем подняться на восьмое место, поэтому было бы неплохо, если бы "Локомотив" — шестой, а мы — восьмые. Вроде команды из разных вселенных, а разница будет всего одно место. Это для нас мотивация, дома мы можем обыграть любого», — сказал Дзюба в видеобращении на официальном сайте «Акрона».

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Игра пройдет сегодня, 24 мая, в 16:30 (мск). В «Локомотиве» Дзюба играл с 2023 по 2024 год.