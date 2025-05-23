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    Точилин: Все находится в руках «Краснодара», у них есть небольшое преимущество

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    Футбольный эксперт Александр Точилин поделился ожиданиями от решающих матчей 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Повторится ли сценарий чемпионской гонки в РПЛ прошлого года? "Зенит" устроит, если "Краснодар" потеряет очки. Какую-то параллель можно провести, но только "Динамо" будет бороться за бронзу, а не за чемпионство. Питерцы будут внимательно следить за результатом этого матча, все находится в руках "Краснодара". У него есть небольшое преимущество.

    Верю ли я, что "Краснодар" потеряет очки? Шансы такие есть, потому что после изменений в "Динамо" команда показывает качественный футбол, набирает очки. Пусть не все получилось в последнем матче, но "бело-голубые" сумели дожать "Акрон", что говорит о психологическом подъеме в стане москвичей.

    Они умеют терпеть и выжимать. Поэтому шансы у "Динамо" не меньше, чем у южан. Понятно, что "Краснодар" будет мотивирован чемпионством, но и у гостей будет шанс зацепиться за третье место и вернуть должок за прошлый сезон.

    Есть уверенность, что питерцы не потеряют очки? Тоже нет. "Зенит" не показывает стабильной игры, и "Ахмат" будет мотивирован борьбой за выживание. Результат тоже может быть непредсказуемым, хотя понятно, что питерцы будут фаворитами встречи», — цитирует Точилина издание «ЕвроФутбол.Ру».

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    • Матч 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» состоится завтра, 24-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Краснодар» примет московское «Динамо» 24-го мая в 16:30 мск. С прогнозом можно ознакомиться тут.

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