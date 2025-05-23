Шабаров объяснил выбор состава молодежной сборной России на июньский сбор

Главный тренер молодежной сборной Россииобъяснил, чем руководствовался при выборе игроков на товарищеские игры с Узбекистаном.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Шабаров Фото: rfs.ru

«На матчи с Узбекистаном мы вызвали футболистов 2005 года рождения и несколько игроков 2006 года. При комплектовании исходили из того, что Узбекистан выставляет команду 2005 года, поэтому игроков старшего возраста не вызывали.

Большая часть футболистов уже вызывалась ранее, но есть и новички — в первую очередь игроки 2006 года — Дмитрий Александров, Виктор Окишор и Дмитрий Пестряков. Пока их трое, но может быть и больше. Это будет зависеть в том числе от того, останутся ли Илья Рожков и Джамалудин Абдулкадыров в итоговой заявке национальной команды.

Соперник хороший, достойный, представление о нем есть. В феврале команда выступала на Кубке Азии, где провела ряд неплохих матчей, уступив лишь в 1/4 финала в упорной борьбе Южной Корее», —цитирует Шабарова сайт РФС.

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В июне Россия сыграет с Узбекистаном две встречи, которые пройдут 5 и 8 июня.