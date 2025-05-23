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    Шабаров объяснил выбор состава молодежной сборной России на июньский сбор

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России РФС Сборная Узбекистана
    Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров объяснил, чем руководствовался при выборе игроков на товарищеские игры с Узбекистаном.

    Иван Шабаров
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    Иван Шабаров

    «На матчи с Узбекистаном мы вызвали футболистов 2005 года рождения и несколько игроков 2006 года. При комплектовании исходили из того, что Узбекистан выставляет команду 2005 года, поэтому игроков старшего возраста не вызывали.

    Большая часть футболистов уже вызывалась ранее, но есть и новички — в первую очередь игроки 2006 года — Дмитрий Александров, Виктор Окишор и Дмитрий Пестряков. Пока их трое, но может быть и больше. Это будет зависеть в том числе от того, останутся ли Илья Рожков и Джамалудин Абдулкадыров в итоговой заявке национальной команды.

    Соперник хороший, достойный, представление о нем есть. В феврале команда выступала на Кубке Азии, где провела ряд неплохих матчей, уступив лишь в 1/4 финала в упорной борьбе Южной Корее», —цитирует Шабарова сайт РФС.

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    В июне Россия сыграет с Узбекистаном две встречи, которые пройдут 5 и 8 июня.

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